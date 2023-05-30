العالم اليوم - مصرفيون: انتخابات تركيا تستنزف احتياطيات البنك المركزي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:22 مساءً - قال أربعة مصرفيين لرويترز، الثلاثاء, إن هناك توقعات تشير إلى تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، بثلاثة مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار دولار، في الأسبوع المنتهي في 26 مايو، مما يظهر مزيدا من الانخفاض، في ظل الزيادة الحادة التي تواجهها السلطات في الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف المصرفيون أنه من المتوقع أيضا أن يكون صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، قد تراجع بأكثر من ملياري دولار في الأسبوع نفسه، لينخفض أكثر في المنطقة السلبية إلى مستوى سالب 2.5 مليار دولار.

وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، قد تراجع للمنطقة السالبة في 25 مايو الجاري لأول مرة منذ 2002.

وسجل الطلب على النقد الأجنبي مستويات مرتفعة تاريخية، قبل وأثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا الشهر، بفعل توقعات انخفاض أكبر لقيمة الليرة بعد التصويت.

إضافة إلى ضخ المركزي التركي للمزيد من النقد الأجنبي في السوق بأعلى وتيرة أسبوعية منذ 2002، لدعم الليرة وحمايتها من الهبوط أكثر.

وتراجعت قيمة العملة التركية ثمانية بالمئة مقابل الدولار هذا العام، لتلامس مستوى منخفضا قياسيا جديدا في الأيام الأخيرة.

وخسرت الليرة 44 بالمئة من قيمتها عام 2021 و30 بالمئة عام 2022.

وتواجه الليرة التركية خطر التراجع بنسبة 29 بالمئة، إذا التزم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تولى فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات، بسياسته المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

فطبقاً لمذكرة أعدّها محللو مورغان ستانلي، فإن "العملة التركية قد تتراجع إلى مستوى 26 لكل دولار واحد، في وقت أقرب مما كان متوقعاً في وقت سابق، لتقترب من الـ 28 ليرة لكل دولار بحلول نهاية العام الجاري، ما لم يكن هناك تغيير في السياسات المُتبعة".