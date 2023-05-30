العالم اليوم - أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر

انتم الان تتابعون خبر أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:22 مساءً - قال خبراء أميركيون إنه في كثير من الأحيان يتغاضى الفرد عن النظام الغذائي الصحي، ولا يدرك مدى قوته للمساعدة في إدارة الإجهاد وتحسين الحالة المزاجية وانعكاسات ذلك على الصحة النفسية.

وأضاف الخبراء أن 74 في المائة من الناس يعانون الإجهاد الشديد، لدرجة أنهم يشعرون بالقلق والإرهاق لدرجة يصعب التحكم فيها.

وأشاروا إلى أنه يمكن التخلص من هذه الأعراض، عن طريق "وضع خطة غذائية تساعد في التخلص من التوتر بشكل سريع".

وقدم الخبراء عددا من النصائح، من بينها:

عدم تناول الأطعمة التي قد تزيد نسبة القلق والتوتر، مثل الكافيين والسكر والوجبات السريعة

الحفاظ على أوقات الوجبات بأوقات منتظمة

تخصيص وقت مهما كان الشخص مشغولا لتناول وجبته الصحية

ماذا تقول خبيرة التغذية العلاجية؟

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة التغذية العلاجية، حنين السالم، لـ"دوت الخليج":