العالم اليوم - حليف كلوب.. ليفربول "يبرم صفقته الأولى" لتعديل الأوضاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:22 مساءً - بعد موسم "متذبذب"، بدأ نادي ليفربول باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل الأوضاع، وإعادة الفريق للمنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وبشكل رسمي، بدأ ليفربول بأول خطوات التغيير، وأعلن تعيين مدير رياضي جديد ألماني الجنسية، تربطه علاقة جيدة بالمدير الفني الحالي يورغن كلوب.

وهذا المدير هو يورغ شماتكه، عراب إدارة الرياضة في ألمانيا خلال العقدين الماضيين، حيث أشرف على أندية أبرزها هامبورغ وكولون وفولفسبورغ.

وسيبدأ ابن التاسعة والخمسين مهمته الجديدة الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل.

ويسعى الـ"ريدز" باتخاذ هذه الخطوة لملء الفراغ الذي تركه المدير الرياضي السابق مايكل إدوارد الذي رحل عن النادي العام الماضي.

وسيقوم شماتكه "بهندسة" سوق الانتقالات بالنسبة لليفربول هذا الصيف بالتعاون مع كلوب، وفقا لمصادر إنجليزية.

ويعرف شماتكه بصرامته وقسوته في الإدارة، وهي السمعة التي حصل عليها في ألمانيا، لكنه أكد أن العلاقات تختلف داخل العمل عما هي خارجه، حيث "يمكن للشخص أن يكون عاطفيا أكثر".

ويذكر لشماتكه نجاحاته مع الأندية الألمانية، حيث قاد كل من كولون وهانوفر للتأهل لبطولة "يوروبا ليغ"، كما قاد فولفسبورغ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وحصل شماتكه على جائزة "أفضل مدير في ألمانيا" عامي 2011 و2017.