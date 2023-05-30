العالم اليوم - 130 مليون دولار أرباح المصرية للاتصالات في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:22 مساءً - أعلنت المصرية للاتصالات أن صافي ربحها قد ارتفع بعد الضرائب خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.1 مليار جنيه (130 مليون دولار) محققا نموًا بنسبة 144 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان الشركة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 14 مليار جنيه محققا نموا قدره 48 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70 بالمئة من إجمالي النمو. ومدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار. وفيما يلي أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول 2023: أظهرت نتائج أعمال الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5 بالمئة و7 بالمئة على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سجل نموا بنسبة 72 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلا مبلغ 6,1 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 44 بالمئة، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.

الربح التشغيلي خلال الربع الأول من العام الجاري سجل نموا قدره 101 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف من أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك البالغ 31 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

التدفقات النقدية الحرة بلغت 0.6 مليار جنيه. وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة، تصل التدفقات النقدية الحرة إلى 2.6 مليار جنيه مسجلة نسبة صافي تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43 بالمئة.

النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة بلغت 1,3مليار جنيه بنسبة 9 بالمئة من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6,1 مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 43 بالمئة وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة تصل النسبة إلى 28 بالمئة.

صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي بلغ مقداره 1.2 مرة مقارنة بـ 1.4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالربع السابق في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 130 مليون دولار أرباح المصرية للاتصالات في الربع الأول .. في رعاية الله وحفظة