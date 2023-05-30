وزارة الدفاع الروسية: كييف استهدفت موسكو بـ 8 طائرات مسيرة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا استهدفت موسكو بثمانى طائرات مُسيرة اليوم الثلاثاء، لكن تم إسقاط جميع الطائرات المُسيرة المُستخدمة فى الهجوم، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت الوزارة "شن نظام كييف هذا الصباح هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على أهداف فى مدينة موسكو". وتابعت "تم صد ثلاث طائرات بوسائل الحرب الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها، وأسقط نظام صواريخ بانتسير-إس أرض جو خمس طائرات مُسيرة فى منطقة موسكو".

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