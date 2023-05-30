اليونيسيف: 13.6 مليون طفل فى السودان بحاجة إلى مساعدة عاجلة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" جيمس إلدر، إن "المزيد من الأطفال فى السودان اليوم يحتاجون الى الدعم المنقذ للحياة أكثر من أى وقت مضى"، مشيرا إلى أن ما يصل إلى 13.6 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل، وهو أكثر من إجمالى عدد سكان السويد أو رواندا أو البرتغال.





وأضاف المتحدث الأممى - فى مؤتمر صحفى بجنيف، اليوم الثلاثاء - أن "حياة الأطفال فى السودان تقترب أكثر فأكثر، وبسبب الصراع، نحو الهاوية"، لافتا إلى أنه وبعد ستة أسابيع فقط من القتال الضارى، فإن حوالى خمسة ملايين طفل سودانى يحتاجون إلى دعم أكثر مما يحتاجون إليه قبل الصراع.

وأشار إلى أنه مع نهب المستشفيات وقصف المدارس واشتعال النيران فى مصنع للتغذية، فإن الأمل يتحول إلى رماد، موضحا أن التقارير التى تلقتها اليونيسيف عن الأطفال القتلى أو الجرحى هى فقط لأولئك الذين كانوا على اتصال بمنشأة طبية، وبما يعنى أن الواقع أسوأ بكثير ويتفاقم بشكل خطير حيث يواجه الأطفال عقبات خطيرة فى الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة فى السودان، خاصة بعد أن انقلبت خدمات التغذية والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية رأسا على عقب.

وشدد المتحدث على أن أكثر الوسائل فعالية لتأمين سلامة ورفاهية هؤلاء الأطفال تقع على عاتق أولئك الذين يتحملون التزاما قانونيا بحمايتهم، داعيا جميع الأطراف إلى حماية أطفال السودان وتجنيب البنية التحتية التى يعتمد عليها الأطفال، مثل المرافق الصحية وأنظمة المياه وغيرها.

ونوه إلى توجيه المنظمة نداءات إنسانية استجابة للأزمة لتلبية الاحتياجات الملحة للأطفال السودانيين، مجددا الدعوة إلى تقديم 838 مليون دولار لمعالجة الأزمة بزيادة قدرها 253 مليون دولار منذ بدء الصراع الحالى فى أبريل، مؤكدا أن الأطفال فى السودان يحتاجون إلى سلام شامل ودائم، وأنهم وأثناء انتظارهم لذلك، فإن التمويل يمثل أهمية حاسمة لزيادة دعم اليونيسيف.