عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيما اعتقلت هذه القوات أربعة فلسطينيين، فى الضفة الغربية.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة فى محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم. ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.

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