الرئيس الصينى: نسارع فى بناء نظام وطنى لمراقبة المخاطر الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على الإسراع فى بناء نظام وطنى لمراقبة المخاطر الأمنية.



جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على الإسراع فى بناء نظام وطنى لمراقبة المخاطر الأمنية. وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال الرئيس الصينى: "يجب أن نحافظ على الأمن السياسى وتحسين مستوى أمن المعلومات والذكاء الاصطناعى".

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