العالم اليوم - أردوغان بعد النصر: المعارضة ضعيفة.. وهذا ما أعد به

انتم الان تتابعون خبر أردوغان بعد النصر: المعارضة ضعيفة.. وهذا ما أعد به من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 04:19 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده عاشت عرسا انتخابيا حقيقيا، في كلمة له أمام البلاد بعد أيام من فوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد.

وقال أردوغان إن الناخبين طالبوا باستمرار النمو والاستقرار في تركيا، ولهذا انتصرت الإرادة الشعبية في الانتخابات.

وذكر في كلمته: "اليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، وألا نتعلق بالماضي، هذه الفترة مهمة جدا في بلادنا، وعلى الأحزاب أن تفهم أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد الديمقراطية في البلاد".

وأشار الرئيس التركي إلى أن المعارضة التركية "ضعيفة"، وعليها تنظيم صفوفها وخططها لدخول المرحلة الديمقراطية المقبلة.

وأكد أن حكومته مستمرة في جهودها لإعادة ما دمرته الزلازل القاتلة هذا العام، كما وعد بالحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأكد أردوغان أن استمراره بالحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة.