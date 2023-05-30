خبير: ألمانيا تواجه الانكماش الاقتصادى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولى، إن المشكلة الحقيقية التى تواجه ألمانيا ليس الانكماش الاقتصادى فقط، لأن هذا الانكماش ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.





وأضاف "خورشيد" خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه بعد هذه الحرب، ومع تقليل روسيا لتصدير الطاقة لألمانيا، انكمش الاقتصاد الألمانى بنسبة كبيرة جدًا، وحاولت ألمانيا أن تنوع مصادر استيراد الطاقة الخاصة بها، وهذا كلفها كثيرًا.

ولفت أستاذ الاقتصاد الدولى إلى أن الصناعة والاقتصاد داخل ألمانيا تأثرت كثيرًا بسبب زيادة أسعار الطاقة، منوهًا بأن ذلك نتج عنه انكماش اقتصادى، ويحاول رئيس ألمانيا على تنويع مصادر الطاقة، لتعوضه عن فرق الأسعار التى تشهدها فى الوقت الحالى.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولى، أن ألمانيا قادرة صناعيًا ولديها صناعات كبيرة جدًا، وخاصة صناع السلاح، وهناك ضغوط على ألمانيا لتوريد سلاح إلى أوكرانيا، تسبب فى حدوث انكماش داخلى للدولة الألمانية، مشيرًا إلى أن صناعة السلاح فى ألمانيا متخافية ولا يمكن أن تظهر فى المؤشرات الاقتصادية المعتادة.