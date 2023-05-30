بايدن يعرب عن تفاؤله بإقرار الكونجرس قانونا لرفع سقف الدين العام

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - اليوم الثلاثاء، "لن أقول أبدًا إننى متأكد ما سيفعله الكونجرس لكنى أشعر أننى بحالة جيدة"، مضيفا أنه تحدث مع عدد من البرلمانيين، وكذلك زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش مكونيل وكثيرين آخرين، والوضع يبدو جيدا.

كان بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثى قد أعلنا، السبت الماضى، أنهما توصلا إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام ومنع أكبر اقتصاد فى العالم من التخلف عن سداد ديونه.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتاج إلى موافقة الكونجرس ويوقعها بايدن كقانون قبل 5 يونيو، وهو التاريخ المحدد للولايات المتحدة للوصول إلى سقف الدين العام.

ومن المقرر أن يناقش الكونجرس الصفقة هذا الأسبوع، وسيصوت مجلس النواب الذى يهيمن عليه الجمهوريون على تلك الصفقة يوم الأربعاء، على أن يصوت عليها لاحقًا مجلس الشيوخ، الذى يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.