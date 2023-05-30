برنامج الغذاء العالمى: بدء توزيع مساعدات طارئة للأسر المحاصرة فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج الغذاء العالمى، بدء عمليات توزيع أولى المساعدات الغذائية الطارئة لتصل إلى الأسر المحاصرة فى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك منذ اندلاع القتال قبل ستة أسابيع.





وذكر البرنامج - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن عمليات التوزيع جاءت خلال الأيام الأخيرة من وقف إطلاق النار، الذى استمر سبعة أيام، والذى اتفق عليه طرفا النزاع وتم تمديده الآن لمدة خمسة أيام إضافية، موضحا أنه تم توزيع مساعدات غذائية على حوالى 15 ألف شخص فى المناطق التى تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فى أم درمان منذ أن بدأت عمليات التوزيع يوم السبت الماضى، وعلى مدى ثلاثة أيام.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المزيد من المساعدات الغذائية مسبقا لمواصلة التوزيع فى الخرطوم، طالما سمح الوضع الأمنى بذلك، لافتا إلى أنه يخطط للوصول إلى ما لا يقل عن 500 ألف شخص فى الخرطوم.

ونوه بأنه قام بتوسيع نطاق دعمه ليصل إلى أكثر من 725 ألف شخص حتى الآن من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة فى 13 ولاية من أصل 18 ولاية فى البلاد، وذلك منذ استئناف العمليات قبل أقل من شهر فى 3 مايو، كما نوه بأنه يتم التوسع لدعم 5.9 مليون شخص فى جميع أنحاء السودان خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك مع ارتفاع معدلات الجوع.

وحذر البرنامج الأممى من توقعات بأن ينزلق ما يقدر بنحو 2 إلى 2.5 مليون شخص فى السودان إلى الجوع خلال الأشهر المقبلة بسبب العنف.