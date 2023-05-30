الكرملين: بوتين يطلع بصورة فورية على المعلومات الخاصة بالهجوم على موسكو

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتلقى بصورة فورية المعلومات حول الهجوم على موسكو بطائرات بدون طيار، من وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ ورؤساء المناطق.





وأضاف بيسكوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم- أنه "بالطبع بدأ يوم عمل الرئيس مبكرا جدا، وقد تلقى معلومات حية من وزارة الدفاع، ومن الجهات المعنية ومن عمدة موسكو وحاكم منطقة موسكو ومن وزارة الطوارئ".

وتابع: أن جميع الوكالات الروسية تصرفت بشكل صحيح فى هذا الموقف،وأن ونظام الدفاع الجوى عمل بشكل جيد.

وهاجمت طائرات مسيرة أوكرانية موسكو ومنطقة موسكو، صباح اليوم ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، شمل الهجوم ثمانى طائرات بدون طيار، تم إسقاط خمس منها بواسطة نظام صواريخ "Pantsir-S"، وتم إصابة الثلاثة المتبقية بواسطة نظام الحرب الإلكترونية، وأصيب عدد من الأبنية بأضرار طفيفة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إصابة مراكز صنع القرار فى أوكرانيا.. وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه "تم إصابة الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لمراكز صناعة القرار، حيث كان يتم التخطيط لأعمال إرهابية على الأراضى الروسية، بتوجيه من المتخصصين من أجهزة المخابرات الغربية. وقد حققت جميع الضربات أهدافها بنجاح".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البوروندى ألبيرت شينجيرو - أن الاجتماع تناول بتفصيل كبير "تحول نظام كييف منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية، مستخدما فى ذلك الأسلحة الغربية.. تحدثنا عن هذا بتفصيل كبير اليوم، ولا شك فى أن نظام كييف تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية بشكل علنى".

وتابع: أن نظام كييف يستخدم فى ذلك الأسلحة التى يضخها الغرب فى أوكرانيا، مضيفا أن "تصريح الغرب بأنه لا ينبغى استخدام الأسلحة المقدمة ضد أراضى روسيا الاتحادية هو كذبة أخرى".

وفى سياق منفصل، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن شركة بناء السفن المتحدة (USC) تقوم ببناء وإصلاح 62 سفينة للبحرية الروسية، مشيرا إلى توقف العمل بخمسة غواصات وست سفن سطحية.

يذكر أن روسيا ضاعفت فى وقت مبكر من هذا العام عدد سفنها فى البحر الأسود، استعدادا لشن المزيد من الضربات الصاروخية، وذلك فى إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت توليد الطاقة فى أوكرانيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة عليها.