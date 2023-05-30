انفجارات قوية تهز العاصمة الروسية موسكو

انفجارات قوية تهز العاصمة الروسية موسكوبعد عشرات المسيرات التي استهدف العاصمة موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، وترهيب للسكان في روسيا.

وقال بوتين: إن أنظمة الدفاع الجوي في موسكو عملت بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة.

واكد ان القوات الروسية تمكنت من تدمير المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.. مشيرا الى أن موسكو تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافا لكييف التي تهاجم أهدافا مدنية.

وتعرضت العاصمة الروسية صباح اليوم لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، مما تسبب بأضرار "طفيفة" لعدة مبان وإصابة شخصين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة.. وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.