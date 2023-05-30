العالم اليوم - كرة الثلج تتدحرج سريعا في كوسوفو.. "قرار جديد" للناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 06:22 مساءً - أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، أنه سينشر قوات إضافية في كوسوفو عقب مواجهات في شمال البلاد أصيب فيها 30 جنديا من قوة حفظ السلام التي يقودها التحالف.

وقال الأدميرال ستيوارت بي مونش في بيان: "يعد نشر قوات إضافية من الناتو في كوسوفو إجراء حكيما لضمان أن قوات كوسوفو لديها القدرات التي تحتاج إليها للحفاظ على الأمن وفقا لتفويض مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف".

وتابع: "أريد أن أثني على قوات (كفور) لاتخاذها إجراءات سريعة ومنضبطة ومهنية للتدخل لوقف الاضطرابات وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف ويجب على جميع الأطراف التوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام في كوسوفو".

موقف الصرب