زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قبالة سواحل إيشيكاوا غربى البلاد، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الزلزال، وليس هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى".

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