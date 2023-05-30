الاردن : وصول طائرة الإجلاء العاشرة من السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة، التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار ماركا العسكري اليوم الاثنين، والتي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلائهم من جمهورية السودان الشقيق.

وحملت الطائرة على متنها 69 شخصاً: 13مواطناً أردنياً و 56 شخصا من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (فلسطين، سوريا، النرويج، كندا، هولندا، تايلاند).

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الأردنية الـ 10 نحو 786 شخصاً: 488 مواطناً أردنياً، و 299 شخصاً من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة.