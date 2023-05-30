نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : وصول طائرة الإجلاء العاشرة من السودان على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة، التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار ماركا العسكري اليوم الاثنين، والتي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلائهم من جمهورية السودان الشقيق.
وحملت الطائرة على متنها 69 شخصاً: 13مواطناً أردنياً و 56 شخصا من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (فلسطين، سوريا، النرويج، كندا، هولندا، تايلاند).
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الأردنية الـ 10 نحو 786 شخصاً: 488 مواطناً أردنياً، و 299 شخصاً من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : وصول طائرة الإجلاء العاشرة من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.