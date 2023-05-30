الاردن : الجرائم الإلكترونية تتابع منشورات مسيئة تثير النعرات بعد مباراة لكرة القدم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت مديرية الأمن العام أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع منشورات مسيئة تثير النعرات، إثر أحداث حصلت بعد مباراة لكرة القدم لضبط كلّ مَن يقوم بنشرها أو إعادة نشرها وإحالتهم للقضاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات إثر الأحداث المؤسفة بعد مباراة الفيصلي والوحدات، تحض على الكراهية وتثير النعرات وتحمل أي مخالفات قانونية.

وأكد أنّه سيتم ضبط كل مَن يقوم بنشر مثل تلك المنشورات والتعميم عليهم، والتي تحمل أيّ إساءة أو مخالفة قانونية وإحالتهم للقضاء.

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