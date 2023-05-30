نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الفيصلي يقرر العودة إلى عمّان بعد توقف مباراته مع الوحدات في القدس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- قرر فريق الفيصلي العودة إلى عمّان الثلاثاء، بعد "الأحداث المؤسفة" التي رافقت مباراته مع الوحدات في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي في بيان الاثنين.

وقال النادي على صفحته في فيسبوك، "نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان إقامته تمهيداً للمغادرة غدًا (الثلاثاء) إلى عمان".

وتوقفت مباراة الفريقين خلال الوقت الإضافي من الشوط الثاني للقاء، نتيجة اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار للحكم.

واعترض لاعبون في الفيصلي على قرار الحكم بعد خطأ ارتكبه اللاعب أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر بعد تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

أعلن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة لقدم، مروان جمعة، الاثنين، أن مباراة الفيصلي والوحدات في بطولة القدس والكرامة المقامة في الضفة الغربية المحتلة "لن تستكمل اليوم"، بعد توقفها بسبب اعتراض على قرار للحكم.

وشهدت المباراة رمي جماهير مساندة للوحدات في ملعب فيصل الحسيني في الرام في الضفة الغربية، أكوابا من الماء باتجاه لاعبين في الفيصلي، وإثر ذلك حصل تدافع بين لاعب من الوحدات وآخرين في الفيصلي.

وتدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في محاولة لتهدئة الجماهير في الملعب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية.