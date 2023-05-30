العالم اليوم - "تحت الضغط".. تسليم 1.5 مليون جواز سفر روسي لأوكرانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 07:19 مساءً - سلمت روسيا 1.5 مليون جواز سفر في مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا، حسبما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء.

وأفاد سكان في المناطق المحتلة تلك "فرانس برس" في وقت سابق من هذا الشهر، أنهم تعرضوا للضغط لحمل جواز سفر روسي، لكنه ضروري من أجل إجراءات بيروقراطية أساسية.

وشبهت كييف إعطاء جوازات السفر بـ"الجهود لطمس الهوية الأوكرانية".

وقال ميشوستين في اجتماع حكومي: "منذ أكتوبر العام الماضي، تلقى نحو 1.5 مليون شخص جوازات سفر روسية في المناطق الجديدة"، وكان يشير إلى أجزاء من دونيستك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، تقع تحت السيطرة الروسية.

وتقول روسيا إنها ضمت المناطق الأربع، علما بأنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وأكد ميشوستين أنه "من المهم أن يشعر جميع سكان تلك المناطق بالتغيرات الحقيقية التي تحصل في مدن وبلدات، ويروا أن جميع الشوارع والمنازل يعاد ترميمها تدريجيا".

منذ سنوات

• تقوم روسيا منذ سنوات بإصدار جوازات سفر لأشخاص يقيمون في مناطق بإقليم دونباس، يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014، وفي شبه جزيرة القرم التي تحتلها.

• بموازاة هجوم روسيا المستمر منذ فبراير العام الماضي في أوكرانيا، سرع الكرملين إجراءات إصدار الجوازات.

• قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بجوازات سفر روسية أصدرتها موسكو في مناطق "محتلة بصورة غير شرعية" في أوكرانيا.