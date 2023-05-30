بعد هجوم موسكو.. روسيا تدرج قائد جيش أوكرانيا على قائمة المطلوبين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الداخلية الروسية، تعقيباً على الهجمات الأوكرانية التى تمت صباح اليوم الثلاثاء على العاصمة الروسية موسكو بأنها تحتفظ بحق اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة رداً على هجوم اليوم، مؤكداً أن تصريحات مسؤولى حلف الناتو بأن نظام كييف لن يشن ضربات فى عمق الأراضى الروسية غير صحيحة".

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قيام القوات الروسية بتدمير مقر الاستخبارات الأوكرانية، ويأتى ذلك على خلفية الهجمات التى شنتها أوكرانيا صباح اليوم على العاصمة الروسية موسكو، رغم نفى كييف بضلوعها فى هذا الهجوم.

وقال بوتين تعقيباً على الهجمات الأوكرانية صباح اليوم لموسكو إن:" هدف تلك الضربات هو ترهيب السكان، وذلك تصرف إرهابى"، مضيفاً أن:" حلف الناتو خدع روسيا بتعهداته عدم التمدد نحو الشرق وحاول ضم أوكرانيا".

وأكد الرئيس الروسى أن:" أنظمة الدفاع الجوى عملت بشكل طبيعى وبكفاءة أثناء الهجوم الإرهابى بالطائرات المسيرة".

وأشار بوتين إلى أن:" القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافا لكييف التى تهاجم أهدافا مدنية".

وقال الرئيس الروسى:" يحكم الإقليم الذى يسمى أوكرانيا فى السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاما معاديا لروسيا".