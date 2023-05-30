أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع الحالية

وصرح المتحدث الرسمى بأن الأمين العام استمع إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التى تمثلها، حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة فى السودان والفارين من الأوضاع المأساوية فى الخرطوم والمعاناة الشديدة، لعدد من الأسر السودانية التى نزحت إلى مصر وحاجتها الشديدة للمساعدات والإغاثات العاجلة.
وأضاف أن وفد المبادرة استعرض بعض الجهود، التى تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية؛ لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية، فى هذه المرحلة الصعبة التى يعيشها الشعب السودانى.
وأضاف أن الأمين العام أشاد بجهود القائمين على المبادرة، وأكد على دعمه لأهدافها مشيرا إلى بعض الأفكار التى تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التى توفر الحياة الكريمة، لأهل السودان فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام، أكد خلال اللقاء على متابعته بكل اهتمام للأوضاع التى يعيشها المواطن السودانى، جراء تداعيات هذه الحرب، مشيدا بمكونات هذه المبادرة ومطالبا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى؛ لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السودانى فى هذه المرحلة الصعبة.
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