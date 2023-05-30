العالم اليوم - الذهب يتعافى وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 08:16 مساءً - تعافى الذهب من خسائره في بداية التعاملات الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط تفاؤل أوسع في السوق بخصوص اتفاق سقف الدين الأميركي.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة من أعلى مستوياته في 10 أسابيع، مما زاد جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أسبوع واحد.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، إنه إلى جانب تلك العناصر الإيجابية "يمكنك أيضا رؤية بعض مديري الصناديق يصفون الحسابات في نهاية الشهر، ويحصلون على أرباح من مراكزهم القصيرة ويعيدون الشراء".

وأضاف "على المدى القريب، ستتجه أسعار الذهب للتداول بشكل أفقي ثم تميل للتراجع، حتى نرى حافزا جديدا".

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف، الأربعاء، وتقرير البطالة لشهر مايو، المتوقع أن يصدر الجمعة.

وسيقوم الفيدرالي بدراسة البيانات، في الوقت الذي يستعد فيه للاجتماع الشهر المقبل، لتحديد الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق بنسبة 60.8 بالمئة بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في يونيو.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، إنه بينما دعمت مخاوف سابقة بخصوص اتفاق سقف الدين الأميركي أسعار الذهب، فإن إعادة نظر الفيدرالي لمسار رفع سعر الفائدة يبقي الذهب تحت ضغط.

ومن المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة، تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بملف سقف الدين الأمبركي، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي.

تحركات الأسعار

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.78 بالمئة إلى 1,961.12 دولار للأونصة، بحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ 17 مارس في وقت سابق اليوم.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.82 بالمئة إلى 1,979.15 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.31 بالمئة إلى 23.29 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1021.70 دولار. وانخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1394.82 دولار.