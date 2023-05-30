وقوع انفجارين فى مدينة ماريوبول الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن مستشار عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، بترو أندريوشينكو، وقوع انفجارين بالمدينة الأوكرانية، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وبالقرب من مصنع آزوفستال الاستراتيجى.





وأوضح أندريوشينكو -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- أنه جارى الكشف عن أسباب وعواقب الانفجارين. ويُشار إلى أن مصنع آزوفستال يعد من أكبر مصانع التعدين فى قارة أوروبا، وقد تعرض للتدمير الكامل تقريبا بواسطة الطائرات الروسية جراء حصار القوات الروسية لمدينة ماريوبول فى العام الماضى. كما يُذكر أن الانفجارات باتت أكثر توترا فى مدينة ماريوبول، خلال حصار القوات الروسية لها.

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