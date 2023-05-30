اشتية لـ القاهرة الإخبارية: تواصل دائم مع مصر والأردن والقيادات العربية

جدة - نرمين السيد - وأكد اشتية فى حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية": "نهدف لتموضع فلسطين ضمن الديناميكيات الجديدة بالمنطقة. وأضاف أن الإقليم يشهد ديناميكيات جديدة بإجراء العديد من المصالحات، موضحا أن اللجنة الرباعية توفيت وقُتلت كأحد مخرجات الحرب بأوكرانيا. وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى، أن اللجنة الرباعية توفيت وقُتلت كأحد مخرجات الحرب فى أوكرانيا، موضحا كذلك "لدينا بدائل لمواجهة المنع الإسرائيلى لإجراء الانتخابات".

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