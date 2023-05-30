العالم اليوم - ارتفاع معظم بورصات الخليج بعد اتفاق مبدئي حول "سقف الدين"

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معظم بورصات الخليج بعد اتفاق مبدئي حول "سقف الدين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 09:22 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليج مرتفعة، الثلاثاء، وسط تفاؤل من المستثمرين بعد اتفاق مبدئي متعلق بسقف الدين الأميركي، سيجنب على الأرجح أكبر اقتصادات العالم أزمة التخلف عن سداد ديونه.

ومن شأن الاتفاق الذي أعلنه البيت الأبيض ومجلس النواب لرفع سقف الدين لأكثر من 31.4 تريليون دولار، منع تعثر كارثي عن سداد الديون وتحفيز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبطت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو 4 بالمئة، حيث أثرت الضبابية حول القرار المرتقب لتحالف أوبك+ في اجتماعه المقبل على نفسية المتعاملين.

‭و‬هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار أو 4.42 بالمئة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:06 بتوقيت غرينيتش، كما تراجع خام نايمكس 3.29 دولار إلى 69.38 دولار للبرميل بانخفاض 4.53 بالمئة.

تحركات الأسواق

- ارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة إلى 3567 نقطة بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية وسالك للتعرفة المرورية 2.7 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.

- ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.8 بالمئة إلى 9484 نقطة.

- أغلق المؤشر السعودي دون تغيير عند 11140 نقطة.

- تراجع مؤشر السوق القطري 0.6 بالمئة إلى 10339 نقطة مع انخفاض معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم مصرف الريان الذي هبط ثلاثة بالمئة.

وقال جورج بافل المدير العام لدى كابيكس دوت كوم إن سوق الأسهم القطرية لا تزال واقعة تحت ضغوط إذ سجلت أسعار الغاز الطبيعي مزيدا من التقلبات وربما تعاود الانخفاض.

وأضاف "تشهد الأسهم المحلية مستويات أداء أقل وضبابية متزايدة فيما يتعلق باتجاه السوق".

- خارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 1.9 بالمئة إلى 17535 نقطة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

وقال جورج بافل، إن سوق الأسهم المصرية تواصل التعافي مدعومة بإقبال على الشراء من المستثمرين المحليين، بينما يواصل المستثمرون الدوليون موجة البيع.