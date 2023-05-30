اشتية للقاهرة الإخبارية: الانتخابات تنهى الانقسام.. وإسرائيل منعت إقامتها

جدة - نرمين السيد - قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، إن الذى يحكم موضوع الاتفاق للانقسام الفلسطينى منها الإقليم والتدخلات فى الإقليم والولاءات فى الإقليم والمحاور الإقليمية والوضع الداخل لحركة حماس والسلطة، وكل هذه القضايا بالمجمل العام، ولكن أيضا هناك حالة دولية بالمجمل تعرقل مثل ما حدث من عرقلة نتائج الانتخابات، وهناك محاولة للدخول من مداخل جديدة.





وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامى جمال عنايت، أن أهم مدخل حاولوا من خلاله إنهاء الانقسام، وهو الذهاب لإجراء انتخابات، والرئيس أبو مازن أعلن فى 22 مايو 2021 بإجراء الانتخابات، وللأسف إسرائيل التى أجرت 5 انتخابات فى 4 سنوات استخدمت حق النقض الفيتو ضد الانتخابات الفلسطينية والديمقراطية عن طريق منعها إجراء الانتخابات فى القدس. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية اجتمعت، وأعلنت بتأجيل الانتخابات إلى حين إجراء إقامتها فى القدس، ولذلك كانت الانتخابات بالنسبة لهم هى البوابة الرئيسية تحت قبة البرلمان لإنهاء الفصل الأسود من تاريخ الشعب الفلسطينى وهو الانقسام والتبعات التى ترتبت عليه.

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