اشتية: نتأثر بازدواجية المعايير.. وأمريكا ليس لديها مبادرة سلام

جدة - نرمين السيد - وأوضح اشتية فى حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية": "المشهد فى أوروبا وأوكرانيا ينعكس على فلسطين.. ونتأثر بشدة بازدواجية المعايير". وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى، أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها بالمنطقة، مشيرا إلى أن العالم يشهد تغيرات دولية لعزوف الولايات المتحدة عن طرح أى مبادرة سياسية.

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