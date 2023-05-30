مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - هاجم مُستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الثلاثاء، سيارات ومنازل فلسطينيين فى محافظتى "جنين" و"نابلس" الواقعتين فى شمال الضفة الغربية، وهما المحافظتان الفلسطينيتان الأكثر اضطرابًا، نظرًا للاقتحامات المتكررة، والتى تتم بشكل شبه يومى، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى.





وقال سكان فى "جنين" إن مستوطنين، هاجموا السيارات والمنازل فى بلدة "يعبد"، جنوب جنين، وقطعوا الشارع الرئيسى، الذى يربط "جنين" بمحافظة "طولكرم". وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، وفرت الحماية للمستوطنين الذين رددوا هتافات وشعارات داعية لقتل العرب. وفى "نابلس"، تسلل مُستوطنون من موقع بؤرة "حومش" التى عادوا إليها بقرار من الاحتلال، إلى منازل الفلسطينيين فى بلدة "برقة"، وهاجموها، كما هاجموا السيارات بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها.

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