الأردن : لا تغيير على مواعيد الرحلات المتزامنة مع الزفاف الملكي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أكدت مجموعة المطار الدولي، الثلاثاء، بأن مواعيد الرحلات ستبقى كالمعتاد، تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها المملكة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد. ودعت المسافرين في بيان، إلى الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المرورية واتباع تعليمات وإرشادات إدارة السير المركزية بخصوص حالة الطرق والشوارع المؤدية إلى مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة ما بين 31 أيار ولغاية 2 حزيران.

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