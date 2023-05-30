عاجل.. الجيش الأمريكى: طائرة صينية ناورت بعدوانية نفاثة أمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان الجيش الأمريكى أن طائرة صينية قامت بمناورة عدوانية، ضد نفاثة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبى.





وفى إبريل الماضى، قالت السلطات الصينية فى بكين، إن المدمرة الأمريكية "ميليوس" توغلت بشكل غير قانونى فى بحر الصين. وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق، إبحار المدمرة "يو إس إس ميليوس"، فى بحر الصين الجنوبى لتأكيد حق وحرية الملاحة. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستى" الروسية، قالت البحرية الأمريكية، إن قواتها تجرى عمليات فى بحر الصين الجنوبى بشكل يومى.

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