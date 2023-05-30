الخارجية الروسية تستدعى السفير الفنلندى

جدة - نرمين السيد - ووفقا للوزارة: "فى 30 مايو، تم استدعاء السفير الفنلندى فى موسكو أنتى هيلانتيرا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأن الجانب الروسى قرر إغلاق مكتب السفارة الروسية فى لابينرانتا اعتبارا من 1 يوليو".
وقد تم إبلاغ الجانب الفنلندى بالمغادرة من نفس تاريخ الموافقة على أنشطة فرعى بتروزافودسك ومورمانسك للقنصلية العامة لفنلندا فى سان بطرسبورغ، والتى كانت تعمل منذ أوائل التسعينيات.
كما أشارت الوزارة إلى أن "الجانب الروسى قرر فى هذه المرحلة تقليص الوجود القنصلى المشترك مع فنلندا، لأنه لا يتوافق مع المستوى الحالى للعلاقات الروسية الفنلندية".
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