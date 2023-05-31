40 قتيلاً بهجوم مسلح غرب بوركينا فاسو
لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم اليوم الثلاثاء، غرب بوركينا فاسو في هجومين مسلحين على "قافلة مؤمّنة" قرب بوراسو.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن "قافلة مؤمّنة" تعرضت لهجوم رجال مسلّحين" قرب بوراسو، وفقاً لبيان صادر عن إدارة منطقة بوكل دو موهو القريبة من مالي.
وقال مسؤول محلّي اشترط عدم الكشف عن هويته: إنّ "هذا الهجوم أدّى إلى مقتل حوالى 20 شخصاً، معظمهم من المتطوعين في الجيش.
من جهتها، أشارت إدارة بوكل دو موهون إلى "إصابة 18 مقاتلاً"، من دون أن تشير إلى سقوط قتلى.
وقال مصدر أمني: إنّ "دعماً جوياً تمّ نشره بعد الكمين ساعد في رصد وتحييد حوالى ثلاثين إرهابياً في شمال شرق بوراسو.
وأضاف المصدر: إنّه منذ يوم أمس الإثنين غادر العديد من الأشخاص القرية إلى نونا أو ديغودو، لأنّ الإرهابيين أعطوا مهلة 72 ساعة لإخلاء القرية.
وتكررت الهجمات المسلحة في شهر مايو في بوركينا فاسو، حيث قُتل نحو 12 مدنياً في هجوم شنه مسلحون، يوم 20 من الشهر الجاري، على قرية في غرب بوركينا فاسو المحاذية لمالي، وفق ما أفاد مسؤول محلي وعدد من السكان.
وأسفرت أعمال العنف المتكررة والمستمرة في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم، عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقاً لمنظمات غير حكومية.
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