العالم اليوم - الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها بشأن الأمن البحري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 12:26 صباحاً - أعلنت الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقارير صحفية.

وقالت وزارة الخارجية ــ في بيان لها اليوم ـ "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة."

وأكد البيان أن الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.