بلينكن: حان الوقت لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى السويد ودول الشمال الأوروبى الأخرى، إن الوقت قد حان الآن للدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى لإتمام انضمام السويد إلى الحلف، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "بلينكن" فى مؤتمر صحفى بمدينة لولو شمال السويد، أن السويد اتخذت خطوات ملحوظة لمعالجة المخاوف الأمنية التى عبرت عنها تركيا العضو فى الحلف وبرهنت على التزامها تجاه الحلف "مرارًا وتكرارًا". وقال بلينكن: "نعتقد أن الوقت قد حان ولا يوجد سبب لعدم المضى قدمًا"، بحسب "رويترز".

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