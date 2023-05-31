الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة

جدة - نرمين السيد - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حظر دخول محافظ القدس عدنان غيث إلى الضفة الغربية، لمرة هى الرابعة التى يتم فيها فرض هذا الحظر منذ توليه المنصب فى عام 2018.





وقالت مصادر فلسطينية فى القدس، إن المُحافظ غيث أخطر بتجديد القرار بعد استدعائه للتحقيق من قبل المُخابرات الإسرائيلية، فى مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، بمدينة "القدس" المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إنه بموجب القرار، يمنع المحافظ غيث من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ويمنع دخوله إلى الضفة الغربية، ويحبس كذلك منزليًا، إضافة إلى عدم مُشاركته فى أى فعاليات أو أنشطة بالقدس المحتلة. ويخضع محافظ القدس المحتلة حاليًا لحكم مفتوح بالحبس المنزلى منذ شهر أغسطس الماضى.

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