الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 217

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك للمرة الـ217 على التوالى، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010، كما كانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت مساكن أهالى العراقيب آخر مرة فى أول مايو الجارى.
وهذه المرة السادسة التى تهدم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلى خيام أهالى العراقيب منذ مطلع العام الجارى، بعد أن هدمتها 15 مرة العام الماضى، و14 مرة عام 2021.
ويعيد الأهالى فى العراقيب نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس فى الشتاء والحر الشديد فى الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم، بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعى وتربية المواشى.
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