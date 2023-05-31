حكم قضائى عراقى بشأن برلمان إقليم كردستان

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة المحكمة الخاصة بمناقشة تمديد عمل برلمان الإقليم، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، القاضى جاسم محمد عبود - وفقًا لوكالة أنباء "واع" العراقية - أن الدستور يمتلك السلطة العليا والدائمة، وأنه يضع المبادئ الأساسية التى تنطلق منها العملية السياسية، بما فى ذلك سيادة القانون واعتبار الشعب مصدرًا للسلطة.
وأشار إلى أن الدستور يحدد مدة عمر البرلمان بأربع سنوات، وأى قانون آخر يتعارض مع هذا النص يعتبر باطلاً.
وأضاف أن إقليم كردستان اتحادى وفقًا لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، ولهذا قررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريًا.
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