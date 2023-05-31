بريطانيا: أوكرانيا لديها حق مشروع فى الدفاع عن نفسها خارج حدودها

جدة - نرمين السيد - وفى معرض رده على سؤال من مراسل قناة "سكاى نيوز" الإنجليزية، حول الهجوم الجوى باستخدام المسيرات الذى قامت به روسيا صباح أمس الثلاثاء، و"أحقية كييف فى مهاجمة الحدود الروسية"، قال إنه لن يتكهن بشأن طبيعة الهجوم.

ومع ذلك، فإن وزير الخارجية البريطانى، قال خلال حضور مؤتمر صحفى فى إستونيا، إن كييف لديها حق مشروع فى الدفاع عن نفسها.

وأوضح وزير الخارجية البريطانى، أن أوكرانيا لديها حق مشروع فى القيام بذلك داخل حدودها بالطبع، ولكنها لديها الحق فى استعراض قوتها خارج حدودها؛ من أجل تقويض قدرة روسيا على استعراض القوة داخل أوكرانيا".

ولفت الوزير البريطانى، إلى أن الأهداف العسكرية المشروعة خارج الحدود الأوكرانية تُعد جزء من دفاعها عن نفسها، موضحا أنه يجب علينا أن نعترف بذلك.