المنافذ الجمركية بالسعودية تواصل جهودها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - وتتميز هذه المنافذ بتوفير إمكانيات متكاملة وفعالة لإدارة منظومة الخدمات الجمركية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الزوار بكفاءة عالية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، سعيها من خلال خطتها التشغيلية فى موسم الحج إلى الإسهام فى تيسير إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام عند قدومهم إلى المملكة، وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة المرتبطة بخدمة الحجاج، وتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملى بما يُسهم فى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكشف الهيئة، عن استخدام أحدث التقنيات الأمنية فى جميع منافذها الجمركية البرية الجوية والبحرية؛ لإحكام الرقابة الجمركية لضمان عدم استغلال موسم الحج لمحاولة تهريب كل ما من شأنه المساس بالوطن ومقدراته، مؤكدة عملها على تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام بما يتماشى مع تطلعات القيادة المتمثلة فى تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم جميع الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين.

ومن ناحية أخرى، استضافت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبرانى، الذى تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبرانى بالمملكة؛ بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبى منظومة الحج والعمرة وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطنى، ورفع مستوى الوعى بالأمن السيبرانى للمحافظة على سرية المعلومات الحساسة والحد من التهديدات السيبرانية المتجددة.

ونوه نائب وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، بجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبرانى فى دعم الاستعدادت لموسم حج هذا العام 1444هـ، ودورها فى رفع مستوى الوعى بالأمن السيبرانى لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته.