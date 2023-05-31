العالم اليوم - احذفه على الفور.. تطبيق على أندرويد يهدد خصوصيتك

انتم الان تتابعون خبر احذفه على الفور.. تطبيق على أندرويد يهدد خصوصيتك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 مايو 2023 07:19 صباحاً - حذر خبراء في الأمن السيبراني من أحد التطبيقات المستخدم بكثرة على هواتف أندرويد والذي يهدد بانتهاك الخصوصية.

ونصح الخبراء بحذف تطبيق "iRecorder" المستخدم لتسجيل الشاشة بسبب ما وصفوه "سرقة ماهرة للملفات والصور".

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من "غوغل بلاي" إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيا.