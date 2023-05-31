أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات داخل دولتين

جدة - نرمين السيد - فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات فى الصين والمكسيك، ضمن الجهود العالمية لاحتواء تصنيع وتجارة المواد الضارة مثل الفنتانيل وغيرها من العقاقير الصناعية، التى قد تكون لها آثار جانبية قاتلة.





وذكر الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك العقاير وعلى رأسها الفتنانيل، تعد السبب الرئيسى للوفاة بين البالغين فى الولايات المتحدة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عامًا.

وشملت قرارات الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 فردًا وكيانًا متورطين فى إنتاج مواد مخدرة غير مشروع، 13 منها داخل جمهورية الصين الشعبية وأربعة داخل المكسيك.

واتخذ هذا الإجراء بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية، حيث إن قائمة العقوبات تستهدف كيانات وأفراد متورطين فى أنشطة إجرامية، قد تكون موجهة إلى داخل الأسواق الأمريكية، وليس بلدانًا بعينها.

وتعلن الإدارة الأمريكية، التزامها إزاء تعطيل سلاسل توريد المواد المخدرة الصناعية غير المشروعة، من الإنتاج إلى التهريب ثم التوزيع.