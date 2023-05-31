وذكر الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك العقاير وعلى رأسها الفتنانيل، تعد السبب الرئيسى للوفاة بين البالغين فى الولايات المتحدة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عامًا.
وشملت قرارات الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 فردًا وكيانًا متورطين فى إنتاج مواد مخدرة غير مشروع، 13 منها داخل جمهورية الصين الشعبية وأربعة داخل المكسيك.
واتخذ هذا الإجراء بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية، حيث إن قائمة العقوبات تستهدف كيانات وأفراد متورطين فى أنشطة إجرامية، قد تكون موجهة إلى داخل الأسواق الأمريكية، وليس بلدانًا بعينها.
وتعلن الإدارة الأمريكية، التزامها إزاء تعطيل سلاسل توريد المواد المخدرة الصناعية غير المشروعة، من الإنتاج إلى التهريب ثم التوزيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات داخل دولتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.