مطلب فلسطينى من الجنائية الدولية بشأن الاستيطان

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، مساء أمس الثلاثاء أنها تعتبر ذلك ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن فى تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال، وتعتمد على حل أزمات الائتلاف الحاكم على حساب الشعب الفلسطينى وحقوقه، من خلال إطلاق يد المستوطنين فى تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطانى واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلى، بما يؤدى إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أى فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة المستمرة، مشيرة إلى أنها تتابعها على المستويات الأممية كافة، وتواصل رفع المذكرات والتقارير الدولية للمسؤولين الأمميين وصنّاع القرار فى الدول وللمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولى والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الاستيطان وتداعياتها ومحاسبة دولة الاحتلال عليها.
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