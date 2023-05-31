قتلى وجرحى فى قصف أوكرانى على مقاطعة روسية

جدة - نرمين السيد - أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، وقوع قصف من قبل القوات الأوكرانية على مركز إيواء مؤقت فى بلدة شيبيكينو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كتب جلادكوف، أمس الثلاثاء، فى حسابه على "تليجرام": "اليوم قصفت القوات الأوكرانية مركز إيواء مؤقت لسكان بلدة شيبيكينو الريفية، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين". وقال حاكم المقاطعة إنه توجه إلى مكان الحادث، وسيدلى بكامل التفاصيل فى وقت لاحق.

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