المملكة المتحدة تسجل أعلى درجات الحرارة العام الحالى

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية، سجلت المملكة المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة فى العام الحالى حتى الآن، حيث وصلت فى بعض مناطق البلاد إلى حوالى 25 درجة مئوية.





وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة قد ترتفع أعلى من المستوى الحالى البالغ 24.8 درجة مئوية فى بورثماثوج، شمال ويلز، متجاوزة الرقم القياسى السابق يوم الأحد 24.4 درجة مئوية فى بليموث.

ومع ذلك، ظلت لندن أكثر برودة نسبيًا، مع توقع درجة حرارة قصوى تبلغ 21 درجة مئوية على مدار اليوم.

وسجلت كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية أيضًا أعلى درجات حرارة لها فى عام 2023 حتى الآن، حيث ارتفعت إلى 24.2 درجة مئوية فى تيندروم، وستيرلنج، و 24.1 درجة مئوية فى كاسلديرج، على التوالى.

وقالت خبيرة الأرصاد "راشيل آيرز": "ربما لا تزال درجة الحرارة أعلى خلال الساعة القادمة أو نحو ذلك".

ويتوقع خبراء الأرصاد بداية مشمسة لشهر يونيو، مع "الكثير من الطقس الجاف فى جميع أنحاء البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة فى الغرب.