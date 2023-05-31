أوكرانيا تعرب عن استعدادها للتفاوض مع روسيا بشروط خاصة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الثلاثاء، قال قال إيجور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، معلقا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية أن "أى خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية.. لقد انتهى زمن الوسطاء.. ومضى الوقت الذى كان يمكن فيه لأى قادة وسياسيين أن يكونوا وسطاء.. لا يمكنك أن تكون وسيطا أمينا، وتحاول الحصول على مكاسب شخصية أثناء الحرب".

يذكر أن زيلينسكى قال فى قمة مجموعة العشرين فى منتصف نوفمبر الماضى كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من 10 نقاط، من بينها توفير الأمن النووى والغذائى وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل للجميع" واستعادة وحدة أراضى أوكرانيا.

وأشار زيلينسكى مرة أخرى، إلى أن كييف تصر على أن يتم تزويدها بضمانات أمنية دولية، وأضاف أن أوكرانيا تريد تحقيق إنشاء آلية دولية لتعويضها عن الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية على حساب الأصول الروسية.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الممثل الخاص الصينى للشؤون الأوراسية لى هوى، خلال زيارة إلى أوروبا، دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا والحفاظ على المناطق الجديدة داخل روسيا.