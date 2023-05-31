سول: إطلاق بيونج يانج لقمر صناعى يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مجلس الأمن القومى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يراقب عن كثب إمكانية إطلاق قمر صناعى آخر فى كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ"الصاروخ الفضائى" الذى كان يحمل قمرا للاستطلاع العسكرى، وذلك بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود مما أدى إلى سقوطه فى البحر.

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