نائبة بالبرلمان التركى: مصر بلد رائع وتربطنا به علاقات كبيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديثها مع موفدة "القاهرة الإخبارية" ليندا عبداللطيف، أن مصر وتركيا لهما وزنهما وثقلهما فى المنطقة إقليميًا، متوقعة نمو العلاقات بشكل متسارع بينهما خلال الخمس سنوات المقبلة، فنحن لدينا تاريخ ثرى وكثير من أوجه التشابه بين مصر وتركيا.

ووجهت الشكر إلى المواطنين الأتراك الذين أثبتوا أمام العالم أنهم جديرون بالديمقراطية، خصوصًا بعد أن وصل معدل المشاركة فى الانتخابات التركية 85% وتعد الأعلى مشاركة فى القارة الأوروبية.

وبشأن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا، ذكرت أن الدولة التركية غير محصنة ضد الصدمات والتحديات العالمية، مثل الأزمة "الروسية - الأوكرانية" التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وجائحة كورونا، لكن تمكنت تركيا من تحقيق تقدم كبير فى الاستثمارات بقطاع الطاقة وحققت معدلات كبيرة عالميًا وظهر ذلك فى قطاع السياحة والصادرات.

وعن نسبة الإقبال الكبيرة التى شهدتها مدينة إسطنبول، ذكرت أن المواطنين فى هذه المدينة يقدرون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إذ أنه قادر على إعادة بناء منازل المتضررين من "الزلزال المدمر".

وأكدت أن الشباب لديهم تمثيل كبير فى البرلمان التركى والشعب لديه تطلعات اقتصادية كبيرة، لافتة إلى أن تركيا حققت أعلى نمو محلى تراكمى بعد الصين والهند.