زلزال عنيف يضرب قبالة الساحل الجنوبى لـ نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال فى الساعة 02:21 صباحا بتوقيت جرينيتش على عُمق 33 كيلومترا، قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

من جهتها، لم تصدر السلطات النيوزيلندية أى تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامى"، كما لم تعلن عن تسجيل أى أضرار أو خسائر.