البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية لـ قمر صناعى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى آدم هودج، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعى، وذلك باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وإنه يقيم الوضع بالتنسيق مع الحلفاء.





وقال هودج - فى تصريحات له- "إن الرئيس الأمريكى جو بايدن وفريقه للأمن القومى يقيمون الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء"، مشيرا إلى أن البيت الأبيض دعا جميع الدول لإدانة الإطلاق الكورى الشمالى. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ"الصاروخ الفضائى" الذى كان يحمل قمرا للاستطلاع العسكرى، وذلك بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود مما أدى إلى سقوطه فى البحر.

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